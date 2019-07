Un ministru PSD a găsit deja înlocuitor pentru ALDE

Niculae Bădălău nu s-a speriat de amenințările venite din partea ALDE, că vrea să părăsească guvernarea. Ministrul Economiei spune că Pro Români are oameni capabili să guverneze, precum Victor Ponta sau Mihai Tudose.

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a zis joi că PSD va face „bine” dacă ALDE iese de la guvernare, dar nu crede că se va ajunge acolo. Bădălău a menționat că „pentru romani ar fi un lucru bun” dacă Pro România ar intra la guvernare din toamna, odata cu restructurarea Guvernului.

"Cu bune și cu rele, această guvernare PSD-ALDE este bună. Avem o relație foarte bună la guvernare cu miniștrii ALDE. Nu cred că trebuie abordată problema așa. Nu cred că au de ce să fie supărați și asta nu aduce o ruptură. Proiectul nostreu pe guvernare e de succes is functioneaza. Tariceanu este un om onest. Vor să candideze, sigur că da, dar asta nu afecteaza guvernarea

Daca iese ALDE de la guvernare ce va face PSD? Vom face bine tot timpul, pentru popor, ca astea ne-am propus. Dar astea sunt jocuri politice. Nu cred ca vor iesi de la guvernare tocmai pentru ca este o guvernare buna si ne-am luat fata de cetateni un angajament pe care trebuie sa il ducem la capat.

Agreati alianta cu Pro Romania si intrarea Pro Romania la guvernare? La Pro Romania sunt oameni valorosi cu care eu am fost coleg si mi-ar fi greu sa spun ceva urat despre ei pentru ca ani de zile am slujit aceeasi cauza. Au avut o ratacire si au plecat in alt partid, dar sunt oameni valorosi. E un partid de centru-stanga si e normal ca stanga sa fie aliata in toate tarile democratice

Ati fii incantat sa-i aveti parteneri la guvernare pe Pro Romania? Da. Nu as fi incantat sa-i am pe liberalii sau cu USR. Sunt oameni valorosi, Ponta a fost un premier bun, nu pot sa ma dezic de asta, este un om valoros, ăsta e adevarul. Tudose a fost un ministru bun, a facut lucruri foarte bune. Mai sunt oameni si cu scapari, care cred ca sunt stapanii adevarului, dar am intelegere pentru toate trairile pe care le au unii la anumite moment. Pentru romani cred ca ar fi un lucru bun. Ar fi posibil doar in septembrie, odata cu restructurarea", a declarat Bădălău.