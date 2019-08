UDMR nu va susține guvernul minoritar PSD. Soluțiile lui Kelemen Hunor

Kelemen Hunor

Liderul UDMR Kelemen Hunor spune că soluțiile pentru rezolvarea crizei politice sunt fie demisia actualului Executiv, fie o moţiune de cenzură şi instalarea unui nou guvern.

Kelemen Hunor a precizat și că UDMR nu va susține și nu va intra într-un guvern minoritar. În plus, maghiarii vor vota moţiunea de cenzură, însă inițiatorii ei, respectiv PNL şi USR, trebuie să obțină o majoritate confortabilă şi să vină în fața oamenilor și cu un program de guvernare concret.

”Nu vom susține. Nu am vorbit de susținere. De lipsa susținerii am vorbit. Am spus că nu vom susține Guvernul minoritar, nu susținem din mai de fapt. Decizia noastră nu este o decizie nouă, nu este o decizie care a fost luată ieri sau alaltăieri după ruperea coaliției. Noi în mai am luat această decizie”, a spus Kelemen Hunor.

”Dacă nu va aveam majoritate 233 de voturi binențeles că nu trece această restructurare și binențeles trebuie să-și dea demisia”, a spus liderul UDMR.