Trucurile bunicii pentru sănătatea ficatului. Sunt de excepţie

Rareori ne gandim la ce se petrece in organismul nostru dupa fiecare masa, dar este bine sa tinem cont ca procesul de asimilare si de transformare a alimentelor in energia de care avem nevoie zilnic lasa in urma o cantitate impresionanta de toxine. Aici intervine ficatul, scrie BZI.ro.

Un organ uimitor



Ficatul are multe functii esentiale sanatatii organismului: elimina substantele nocive din tesuturi, regleaza nivelul de hormoni si chiar pe cel de zahar din sange.



Pentru ca un ficat obosit duce la dereglarea metabolismului si la probleme grave de sanatate, detoxificarea acestui organ este un ajutor necesar pe care ni-l putem oferi singuri.



Plante salvatoare



De la ficatul obosit pana la hepatita sau chiar ciroza, diverse probleme provocate de dieta necorespunzatoare, de chimicale sau de stres, toate isi gasesc leac in gradina naturii.



Armurariul - contine uleiuri volatile si este bogat in silimarina, substanta cunoscuta inca din vechime pentru efectul de regenerare a celulelor ficatului. Fiind un puternic antioxidant, regenereaza tesuturile si inlatura toxinele. Se administreaza sub forma de tinctura, 20 de picaturi de trei ori pe zi, diluate in apa sau pulbere, un gram inainte de fiecare masa.



Anghinarea - este o planta ale carei frunze sunt utilizate pentru efectul diuretic si pentru cel de hranire a celulei hepatice. Infuzia se prepara din frunze, dupa cum urmeaza: doua lingurite se lasa la infuzat o jumatate de ora in 300 de mililitri de apa fierbinte. Se consuma pe parcursul zilei, inainte de mesele principale. Doza se mareste la trei lingurite, dupa zece zile, fara a depasi insa cinci lingurite de anghinare la 300 mililitri de apa.



Cicoarea - este o planta hematoprotectoare care stimuleaza secretia bilei si activeaza functia antitoxica a ficatului. Radacina este cea mai eficienta. Lesne de procurat, cicoarea uscata se foloseste pentru prepararea unui ceai benefic: puneti intr-un ibric o lingurita de cicoare uscata, peste care turnati o cana cu apa. Lasati sa fiarba cateva minute, strecurati si consumati cel putin doua cani zilnic.