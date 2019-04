Truc esențial ca să nu fii furat de hackeri: cum alegi o parolă sigură și ușor de memorat

De ce contează atât de mult să ai o parolă sigură dar care să fie în același timp foarte ușor de reținut? Ei bine, parolele comune sau scurte, care au mai puțin de opt caractere sunt incredibil de rapid de spart. În cazul în care nu ții cont de asta, riști să ajungă pe internet toate datele tale importante: cont bancar, mail, Facebook etc. Iată pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a-ți crea o parolă unică.

Parolele unice și ușor de ținut minte sunt mai eficiente decât schimbarea periodică a acestora și te învață și cum să le creezi, explică cercetătorii.

Lucrurile de care ar trebui să ții cont când îți creezi o parolă unică

O idee destul de bună ar fi să iei trei, maximum cinci cuvinte care nu au nici o legătură cu tine, nu au sens împreună și nici nu sunt folosite foarte des. Apoi selectează prima literă de la fiecare cuvânt, iar între ele adaugă un semn precum: @, /, #, etc. Astfel, vei avea o parolă unică și foarte ușor de reținut.

În plus, pentru mai multă siguranță poți apela și la asocieri. Astfel, dacă să zicem că tu asociezi Facebook-ul cu albastrul din logo, ai putea să adaugi cuvântul „albastru" – eventual, cu majuscule – la finalul șirului static.

De exemplu, dacă fraza la care te gândești este „Twinkle Twinkle Little Star, How I Wonder What You Are", iar caracterul special este „#", atunci parola pentru Facebook ar fi ceva de genul: T#T#L#S#Hblue. Nu e greu de ținut minte.

Ce nu ar trebui să faci atunci când îți creezi o parolă

În primul rând nu folosi clișee, cuvântul „parolă" nu este parola sigură în niciun caz și nici următoarele asocieri de cifre „1234" sau „4321".

În al doilea rând - nu folosi parole prea lungi, deoarece sunt foarte greu de ținut minte. Încearcă să folosești un număr maxim de 12 caractere.

Și nu în ultimul rând: nu folosi niciodată aceeași parolă. O parolă eficientă este o parolă de unică folosință, asta pentru că dacă cineva îți sparge parola automat va avea acces la toate conturile tale.