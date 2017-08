Tratează zeci de boli şi costă doar 1 leu! Ţine anemia departe, inhibă cancerul şi alungă durerile

Extrem de ieftină şi folosită încă din Grecia antică pentru decorarea şi aromatizarea mâncărurilor, această plantă este fără îndoială un leac bun la toate.

Numele latin al pătrunjelului este Petroselinum crispum și vine din limba greacă, unde "petros" înseamnă „piatră”, iar "selinon", țelină. Așadar, grecii antici considerau pătrunjelul un fel de... țelină de stâncă, pe care o foloseau atât ca aliment, cât și ca plantă medicinală.

Cu frunzele sale erau decorate și aromatizate mâncărurile, dar erau și încoronați învingătorii în întrecerile sportive sau erau tratate mușcăturile de șarpe ori de scorpion. Planta provine de pe malurile Mării Mediterane și a ajuns pe actualul teritoriu al României cu cel puțin 2000 de ani în urmă.

În prezent, pătrunjelul este cel mai folosit zarzavat în bucătăria tradițională românească, iar până nu demult, era un remediu redutabil în medicina noastră populară. Cu el erau oblojite rănile în pericol de a se infecta, erau frecate gingiile slăbite, erau făcute fierturi contra bolilor de ficat sau de intestin, ori era folosit pentru diferite "deochiuri" sau "făcături".

Cum preparăm și cum administrăm frunzele de pătrunjel

Așa cum vom vedea, acest zarzavat este o adevărată colecție de vitamine, minerale și alte principii active cu efecte terapeutice foarte intense. Totuși, simplul consum ocazional de pătrunjel, ca zarzavat, nu pare a avea rezultate terapeutice. De ce? Deoarece dozele de pătrunjel pe care le consumăm sunt insuficiente pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru că prepararea termică a acestei plante inactivează multe din substanțele active terapeutic. Din aceste motive, este necesar să acordăm o foarte mare importanță metodelor de preparare care urmează.

Sucul

Pentru a obține sucul de pătrunjel verde, se mixează o mână de frunze proaspete la care s-au adpugat patru linguri de apă, după care se lasă jumătate de oră să macereze și se filtrează. Licoarea obținută este bine să se consume imediat sau să fie păstrată la frigider, dar nu mai mult de 4 ore. Sucul proaspăt astfel obținut este un remediu puternic și, ca atare, nu se administrează singur, ci diluat în puțin suc de rădăcina de morcov. De regulă, se iau de 3 ori pe zi câte 4-6 linguri (câte 20-30 ml) de suc de frunze de pătrunjel, diluate în câte un sfert de pahar de suc de morcov.

Salată

În medicina arabă, pătrunjelul verde, tăiat fin, amestecat cu suc de lămâie și puțină ceapă (eventual și câteva felii de roșii) este folosit ca salată, numită "tabbuli", care este folosită adesea pentru mărirea puterii de digestie și pentru evitarea eventualelor deranjamente gastro-intestinale. Iată una dintre rețetele de "tabbuli" frecvent folosite: se mărunțesc 2-4 legături de pătrunjel proaspăt, se adaugă puțin ulei de măsline și zeama de la un sfert de lămâie. Se mai poate pune un cățel de usturoi, semințe de dovleac tocate mărunt ori susan. Salata se consumă zilnic, timp de 14-60 de zile, sub formă de cură, care este tonică și revigorantă, contribuind la fortificarea sistemului imunitar.

Vinul de pătrunjel

Pentru tratamentul problemelor digestive și de apetit, ca adjuvant contra insuficienței cardiace și a bolilor de inimă, se recomandă vinul de pătrunjel: 20 de tulpini proaspete cu tot cu frunze se mărunțesc și se pun într-un litru de vin, la care se adaugă 2 linguri de oțet. Se lasă să macereze vreme de 7 zile, după care se adaugă 300 grame miere de albine. Se agită până se topește mierea, apoi se strecoară și se pune în sticle. Se bea câte un păhărel înainte de masă, scrie dcnews.ro.

Tratamente interne

* Intoxicație etilică acută (beție) - se consumă una-două legături de pătrunjel, bine spălate, frunzele mestecându-se îndelung, înainte de a fi înghițite. Uleiul volatil din aceste frunze este un puternic stimulent al sistemului nervos central, care va fi mai puțin afectat de efectele alcoolului.

* Fumat - mai multe componente ale uleiului volatil din frunzele de pătrunjel protejează organismul împotriva acțiunii nocive a gudroanelor din fumul de țigară, prevenind diferite afecțiuni ale aparatului respirator, de la bronșită cronică, la cancerul pulmonar. Sunt recomandate curele cu suc de pătrunjel, din care se administrează câte 50 ml pe zi, vreme de 4 săptămâni.

* Ateroscleroza - nu mai puțin de patru substanțe conținute de către frunzele de pătrunjel previn oxidarea colesterolului negativ (LDL) și depunerea sa pe artere. Persoanele cu vârstă de peste 35 de ani, dar și cele care consumă frecvent carne, grăsimi hidrogenate, prăjeli, ar trebui să consume de măcar 3 ori pe săptămână salată de pătrunjel.

* Hipertensiune - consumul a 30 de grame de pătrunjel proaspăt, adăugat la hrana de zi cu zi, ajută la ținerea sub control a tensiunii arteriale, având efecte diuretice, ușor vasodilatatoare, și actionând la nivelul sistemului nervos central cu efect calmant.

* Litiaza biliară - se bea de trei ori pe zi, înainte de masă cu 1-2 ore, câte un sfert de pahar de suc de pătrunjel (rădăcină și frunze), diluat cu trei sferturi de pahar de suc de morcovi.

* Hepatita virală - studii recente au arătat că pătrunjelul are un neobișnuit efect de combatere a virușilor care atacă ficatul. Așadar, se recomandă bolnavilor de hepatita A, B și C să facă, vreme de 4 săptămâni, o cură cu suc proaspăt de frunze de pătrunjel, din care se administrează câte 50-75 ml pe zi, băuți în trei reprize, pe stomacul gol, înainte de masă. După 4 săptămâni de cură, se fac 2 săptămâni de pauză, după care tratamentul se reia.

* Halena - pătrunjelul verde mestecat îndelung dă un miros plăcut respirației, acționează ca un dezinfectant asupra cavității bucale, asupra căilor respiratorii medii și superioare.

* Infecții recidivante, imunitate slăbită - se consumă salata de pătrunjel, câte 1-2 porții pe zi, în cure de 3 săptămâni. Studii recente făcute la Universitatea din Ankara (Turcia) au pus în evidență că acest remediu culinar activează puternic sistemul imunitar și combate foarte multe specii de bacterii și ciuperci parazite.

* Astm - consumul de frunze de pătrunjel proaspăt, minimum 30 de grame zilnic, sub formă de salate, ca adaos în ciorbe și în diferite alte mâncăruri, reduce predispoziția spre crizele astmatice.

* Boala canceroasă - salatele cu mult pătrunjel și sucul de frunze de pătrunjel sunt un excelent adjuvant in tratamentul cancerului. În plus, pătrunjelul verde combate multe dintre reacțiile adverse ale citostaticelor și ale radioterapiei.

* Fertilitate la femei - consumat zilnic, pătrunjelul verde este un factor de întinerire pentru femei și stimulează fertilitatea. Apiolul, o substanță din frunzele proaspete de pătrunjel, stimulează producerea de hormoni feminini și ajută la o bună funcționare a ovarelor. Se țin cure de câte o lună, timp în care se beau câte 50 de ml de suc de pătrunjel pe zi.

* Dismenoree (ciclu menstrual neregulat și dureros) - datorită aceluiași apiol, pătrunjelul are calitatea de a regla ciclul menstrual. Mai mult, frunzele de pătrunjel au proprietăți antispastice, eliminând în mare măsură crampele și durerile menstruale.

* Sindrom post-menopauză - se recomandă curele cu salată de pătrunjel verde, care se consumă zilnic, vreme de 2 luni.

* Gută, reumatism - patrunjelul este un foarte bun diuretic și depurativ (eliminând ureea și acidul uric), antiinflamator articular și antioxidant. Luteolina conținută de pătrunjel previne și combate inflamarea finelor cartilaje din articulații, în timp ce vitamina C, la care pătrunjelul verde este un adevărat campion, are efecte terapeutice uimitoare asupra aproape tuturor formelor de reumatism. Un studiu-gigant facut în 2004, pe 20.000 de pacienți, a arătat că un consum ridicat de vitamina C naturală (adică preluată din alimente vegetale și nu din alte suplimente) reduce cu peste 30% incidența crizelor reumatice. Se recomandă, așadar, consumul, în cure de minimum 60 de zile, de frunze de pătrunjel proaspete, câte 30 de grame pe zi, împreună cu alte alimente bogate în vitamina C, cum ar fi ardeii, varza, fasolea verde, mazărea verde.