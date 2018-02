Tot ce trebuie să ştii despre dieta de urgenţă. Slăbeşti rapid, fără pic de efort!

In timpul unei zile fara prea multa miscare, o femeie poate arde cam 40 g grasimi – deci, doar o parte din cat consuma. In mod obisnuit, mesele noastre contin in jur de 70 g grasimi pe zi (chiar si 120 g in weekend). Asta inseamna ca, zilnic, dobandim mai multe grasimi decat putem pierde. Din pacate, surplusul ramane si se depune pe fese, coapse si solduri.

De aceea, este nevoie de o dieta care sa dea rezultate: adica limiteaza aportul de grasimi la un nivel scazut de acizi grasi mono si polisaturati, care se ard mai usor de catre organism. Totodata, consuma alimente cu un nivel crescut de carbohidrati (fructe si cereale) si proteine, care necesita mai multa energie pentru a fi digerate si asimilate de catre organism, ducand la o imbunatatire a metabolismului.



Astfel, daca organismul invata sa arda mai rapid grasimile, in final vei putea scapa zilnic de cele 70 g. Iar daca faci si multa miscare, acestea se vor arde si mai rapid.



Corpul tau trebuie sa piarda din greutate dupa sapte zile, ajungand ca in cca 12 saptamani sa scapi de 8-10 kg. Dieta cu sapte mese pe zi te va ajuta sa acumulezi multa energie. Daca ti se pare ca nu da roade, inseamna ca portiile de mancare sunt prea mari, scrie avantaje.ro.



Daca vrei sa ai o silueta cat mai supla, este vital sa reduci cantitatea de grasimi – cu aceasta dieta, iti va fi mai usor. Noi iti propunem sapte mese pe zi, compuse din alimente ce contin multi carbohidrati si proteine.



Iata cateva sfaturi pe care trebuie sa le urmezi:



Bea multa apa (cel putin un litru si jumatate in fiecare zi), evita cafeaua si ceaiul negru, alegand sucurile naturale si ceaiurile de plante. Lichidele ajuta la indepartarea senzatiei de foame.



Cantareste-te o data pe saptamana, dar in aceeasi zi si la aceeasi ora. Greutatea poate sa fluctueze zilnic cu aproape un kilogram – asadar, cantaritul prea des iti mai poate taia din elan. Insa nu vrei sa renunti, nu-i asa?