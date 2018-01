FOTO EXPLICATIE: Top 5 zodii care ştiu să se impună. Liderii horoscopului

Exista oameni care se lasa condusi de altii si oameni care sunt nascuti ca sa fie lideri. Ce ii diferentiaza? Multe, dar cea mai importanta este capacitatea de a se impune, care tine foarte mult si de zodia in care cineva s-a nascut.

Iti prezentam mai devreme un top 5 al zodiilor care stiu sa se impuna oricand si oriunde:



5. Taur



Persoana nascuta in aceasta zodie este foarte incapatanata si trebuie neaparat ca totul sa se intample conform vointei ei. De aceea, un Taur va cauta mereu sa se impuna, fara insa a incerca sa iasa in evidenta. Este un lider bun, chiar daca uneori este cam taciturn si simte nevoia sa se izoleze din cand in cand. In orice caz, nu poti sa calci un Taur in picioare. Este pur si simplu imposibil, pentru ca are replicile usturatoare mereu la el si, chiar daca are o rabdare de fier, atunci cand si-o pierde, ai face bine sa cauti adapost, pentru ca vede rosu in fata ochilor. Ceea ce este impunator la aceasta zodie sunt tinuta si faptul ca are o atitudine plina de demnitate. Nu se va pune in situatii jenante si nu ii va lasa nici pe altii sa il ia peste picior. Incet, incet, capata respectul celor din jur, garantat.



