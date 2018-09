Teo Trandafir, adevărul despre salariul pe care-l încasează la Kanal D

Teo Trandafir

Teo Trandafir, prezentatoarea de la Kanal D, a răbufnit după ce au existat zvonuri că salariul ei ar fi format din 5 cifre.

Gazda talk-show-urilor a dezvăluit că a şi pierdut în viaţă.

"În legătură cu banii mei, nu știu dacă interesează pe cineva care este adevărul. Ar fi bine ca fiecare să aibă grijă de banii lui, de viața lui, de iubirea lui. Da, am pierdut, ca toată lumea, mult din ceea ce am produs. Au fost mulți cei care și-au dat cu părerea despre salariul meu, mult umflat, l-au înmulțit cu 12 luni și au făcut ei socoteala cât am câștigat eu într-un an.

Nu au luat în calcul că poate plătesc chirie, că mănânc, am copil, poate trebuie să pun niște benzină, poate am niște rate. Nu, oamenii consideră că dacă tu ai o anumită sumă pe lună, odată înmulțită cu 12, iese exact suma pe care o ai într-un an. Greșit! Pentru că, între timp, ai făcut niște lucruri, poate ai ajutat un prieten, poate ai avut un părinte bolnav", a spus Teo Trandafir, preluată de click.ro.

Teo Trandafir a ajuns la vârsta de 50 de ani.