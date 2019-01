Tăriceanu vorbește despre manipularea ROBOR: Băncile nu sunt "măicuțe la mănăstire"

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, la Digi24, ca are incredere in sistemul bancar, dar ca trebuie sa fie un parteneriat de tip win-win - castiga si bancile, dar castiga si cetateanul, economia sau tara. El a spus inca au fost de multa vreme sesizari cu faptul ca ROBOR ar putea sa fie manipulat, iar el nu are convingerea nici ca este manipulat, dar nici ca nu este.

"Exista un anumit deranj pe care-l observam si sunt adeptul unei discutii foarte extinse pe acest subiect, pentru ca principiile pe care le-a avut in vedere cred ca sunt corecte. Am fost sesizati de multa vreme cu faptul ca ROBOR-ul ar putea sa fie manipulat. Nu vreau sa intelegeti ca am convingerea ca este manipulat, dar nici nu pot sa spun ca am convingerea ca nu este. Pentru ca daca in Europa banci mari au manevrat LIBOR-ul, nu stiu de ce ar trebui sa scoatem bancile noastre din aceasta ecuatie si sa le consideram ca sunt ca niste maicute de manastire", a afirmat presedintele Senatului, citat de ziare.com.



Liderul ALDE a sustinut ca autoritatile au interesul ca intermedierea bancara sa fie eficienta, sa stimuleze economia. El a precizat ca are toata disponibilitatae de a discuta cu bancile si cu BNR si ca principiul pe care-l urmaresc autoritatile este de a scadea dobanzile.







"Am incredere in sistemul bancar, dar aici trebuie sa fie un parteneriat de tip win-win. Castiga si bancile, dar castiga si cetateanul, economia sau tara. Eu nu am o problema ca bancile fac profit, dar nu vreau sa trecem dincolo de limitele rezonabilului", a mai spus el.