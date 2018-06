Subiecte romana Evaluare Națională 2018. Subiectul 1 vs Subiectul 2. Ce a fost mai greu

Evaluarea Națională 2018 a început cu proba la romana, iar elevii au primi doua subiecte abordabile, în opinia experților.

În acest articol, încercăm să aflăm ce a fost mai greu la Evaluarea Națională 2018 la romană și să analizăm ambele subiecte, pe măsură ce ele apar online.

După probă, Ministerul Educației va prezenta subiectele la romana la Evaluarea Națională 2018, iar după ora 15 apare și baremul pe siteul Ministerului Educației, edu.ro.

UPDATE: Elevii care ies din sala de examen, după ora 10, au spus că au avut genul epic. În general, subiectele legate de genul epic sunt preferatele elevilor, cele mai mari probleme fiind la genul liric.

La fiecare dintre subiecte, elevii au un punct A și un punct B, ambele cu o serie de cerințe.

Subiecte romana Evaluare Națională 2018 - cerințe la Subiectul I și Subiectul II

La acest prim examen scris de la Evaluarea Națională 2018, elevii primesc subiecte ce pornesc de la texte la prima vedere, pentru a testa cunoștințele efective de limba română ale elevilor.

Miercuri, la două zile după proba la română de la Evaluarea Națională 2018, elevii se reîntorc în sala de examen pentru proba scrisă la matematică. Rezultatele vin la finalul săptămânii.

Subiectele la română de la Evaluarea Națională testează buna cunoaștere a gramaticii, dar și gradul de înțelegere a textului pe care îl au elevii. Dacă punctul A de la fiecare dintre cele 2 subiecte la română conține întrebări punctuale, la punctul B elevilor li se cere să realizeze compuneri ori narațiuni.

Rezultatele la probele de română și matematică de la Evaluarea Națională 2018 apar marți, 19 iunie, după care elevii nemulțumiți pot depune contestații. Rezultatele finale ale examenului apar sâmbătă, 23 iunie. După Evaluarea Națională, pentru elevi urmează Admiterea 2018, care se va face computerizat, în funcție de opțiunile elevilor și de notele obținute la Evaluare Națională (Capacitate) și de media din clasele V-VIII.

Până la apariția subiectelor, puteți consulta modelele afișate de edu.ro. Aveți un astfel de exemplu mai jos:

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A Anul şcolar 2017 – 2018

Probă scrisă Limba şi literatura română Model • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. • Timpul de lucru efectiv este de două ore.



SUBIECTUL I (40 de puncte) - Model subiecte romana Evaluare Națională 2018



Citeşte următorul text:

Clientul, Opticianul* Magazinul de optică* „La trei ochelari”

CLIENTUL: Domnule optician, am venit să-mi dai o păreche de ochelari. OPTICIANUL: Cu marginea de aur sau de metal? CLIENTUL: Cu cea mai ieftină margine. OPTICIANUL: Atunci vă servesc nişte ochelari fără margini. CLIENTUL: N-am ce face cu ei: n-am cine să mi-i ducă. OPTICIANUL: N-am vrut să zic nişte ochelari nemărginiţi. Au şi cei fără margini o margine ... de aer. CLIENTUL: Iartă-mă că insist. Nu mă interesează, dar vreau să înţeleg. [...] Cum? S-a descoperit marginea nemărginită? OPTICIANUL: E o chestiune veche, mult prea veche, stimate domnule. Întâi, au fost ochelari fără margini şi apoi au venit ochelarii cu margini, ochelarii cu sârme şi ochelarii cu arc. De fapt, părintele ochelarilor a fost monoclul*. CLIENTUL: Continuă, că mă interesează. Vorbeşti ca un profesor. (Surâsul de satisfacţie al opticianului.) OPTICIANUL: Nu mai am ce spune; s-a isprăvit. CLIENTUL (gânditor): Eşti bun dumneata să-mi spui ce este un ochelar cu arc? Nu pot să mi-l închipui. Îl pui şi sare de Ia ochi? Atunci, la ce foloseşte? [...] OPTICIANUL (râzând): Să vi-i arăt. CLIENTUL: O să mi-i arăţi după ce mi-i da o păreche de ochelari fără margini ... Ca să pot să văd ochelarii cu arc. OPTICIANUL: Luaţi loc, vă rog. Ce număr purtaţi? CLIENTUL: Numărul 37. OPTICIANUL (râde): Imposibil. CLIENTUL (reflectând): Port şi 42. OPTICIANUL: Exclus. CLIENTUL: Oare să mă fi înşelat? (Se gândeşte.) Stai să-mi aduc aminte. (Măsoară cu degetul pe marginea tejghelei. Dă din cap.) Nu! (Numără cu mâna în aer. Repede.) Am şi nr. 172. (Dă din cap.) Pardon, ăsta e numărul casei ... OPTICIANUL: Nu m-aţi înţeles. Ce număr de ochelari aveţi? CLIENTUL: Trebuie să am număr de ochelari? OPTICIANUL: Desigur. CLIENTUL: Şi, dacă n-am număr, nu pot avea ochelari? OPTICIANUL: Nu se poate avea ochelari fără număr. CLIENTUL: Spuneai că sunt mai ieftini fără margini? Dă-mi nişte ochelari fără număr, poate că sunt şi mai ieftini. OPTICIANUL: Oricât ar fi ochelarii de ieftini, trebuie neapărat să aibă număr. Tudor Arghezi, Neguţătorul de ochelari *optician – persoană care face, repară sau vinde instrumente optice *optică – ce ţine de vedere sau de organele de simţ ale acesteia *monoclu – lentilă rotundă care se fixează în orbita unui ochi pentru a corecta un defect de vedere

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos. 1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: s-a isprăvit, desigur. 4 puncte 2. Menţionează rolul virgulei în secvenţa: Domnule optician, am venit să-mi dai o păreche de ochelari. 4 puncte 3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvenţa: CLIENTUL (gânditor): Eşti bun dumneata să-mi spui ce este un ochelar cu arc? Nu pot să mi-l închipui. Îl pui şi sare de Ia ochi?. 4 puncte

4. Transcrie două cuvinte care conţin diftong din secvenţa: OPTICIANUL: E o chestiune veche, mult prea veche, stimate domnule. Întâi, au fost ochelari fără margini [...]. 4 puncte 5. Formulează două idei principale/secundare din textul dat. 4 puncte 6. Precizează, într-un enunţ, motivul pentru care clientul cere ochelari fără număr. 4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa la genul dramatic a textului dat. 16 puncte

În compunerea ta, trebuie: – să precizezi patru trăsături ale genului dramatic; – să prezinţi detaliat două trăsături ale genului dramatic, valorificând fragmentul dat; – să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut; – să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.



SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) - Model subiecte romana Evaluare Națională 2018



Citeşte următorul text:

Spectacolul oferit de râurile repezi de munte nu e parcă nicăieri mai plin de adrenalină decât în canioanele* din Masivul Piatra Mare. Două dintre ele, cele mai cunoscute, sunt accesibile pe poteci turistice marcate, care pleacă din valea Timişului. De la Timişul de Sus, în maximum două ore de urcuş pe traseul cu bandă albastră, se ajunge la Canionul Tamina, format de pârâul Piatra Mică în pereţi de calcar. Apa coboară în cinci cascade succesive, lăţimea canionului fiind pe alocuri de câteva zeci de centimetri. Canionul e numai parţial amenajat cu podeţe şi scări, însă debitul pârâului permite accesul cu uşurinţă, chiar prin albie. Măreţia naturii o întâlnim, însă, din plin, în celălalt canion, mult mai cunoscut, numit „Şapte Scări” (nume din perioada de început a turismului, când erau amenajate şapte scări de lemn pentru parcurgerea lui). Aici se ajunge din zona Dâmbu Morii (cartier al Timişului de Jos), în aproximativ o oră, pe traseul marcat cu bandă galbenă. [...] Podeţele suspendate şi scările (astăzi în număr de nouă, construite din metal şi fixate în perete) fac din parcurgerea acestui canion – de altfel, dificilă mai ales iarna – o experienţă de neuitat. Canioanele s-au format în milioane de ani, diferitele nivele de săpare ale râului fiind vizibile şi azi [B]. Ele sunt emblema acestui munte, care are şi alte minuni ascunse, pe care vă propunem să le descoperiţi singuri. Mădălin-Cristian Focşa (coordonator), Canioanele Pietrei Mari, în Ghidul turistic „Valea Prahovei – Braşov – Culoarul Rucăr-Bran”

*canion – vale adâncă și foarte strâmtă



A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos. 1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: – numele masivului muntos în care se găseşte Canionul Tamina; – motivul pentru care unul dintre canioane a fost numit Şapte Scări. 4 puncte 2. Scrie titlul articolului şi numele coordonatorului de volum din care este extras fragmentul. 4 puncte 3. Menţionează genul şi cazul substantivelor subliniate în textul dat. 4 puncte 4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se exprimă: Aici se ajunge din zona Dâmbu Morii (cartier al Timişului de Jos), în aproximativ o oră, pe traseul marcat cu bandă galbenă. 4 puncte 5. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora: Ele sunt emblema acestui munte, care are şi alte minuni ascunse, pe care vă propunem să le descoperiţi singuri. 4 puncte 6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, introdusă prin adverbul relativ când. 4 puncte



B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare petrecută la munte. 12 puncte

În compunerea ta, trebuie: – să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor; – să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; – să ai un conţinut adecvat cerinţei; – să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 3 p.; aşezarea corectă a textului în pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1p.).

Reamintim că acestea nu sunt subiectele date astăzi elevilor care susțin Evaluarea Națională 2018 la română, ci modele pe care le prezentăm pentru a vă putea da seama de gradul de dificultate pe care îl presupune această probă.