De mâine, la mute sunt așteptate precipitații mixte de lapoviță și ninsoare. În restul zonelor, va ploua mult, temperatura va scădea, iar noaptea se vor înregistra chiar 2-3 grade în depresiuni.

Temperaturile vor fi și cu 10 grade mai mici decât cele de acum. Deja se fac probe pentru căldură în blocuri.

"In acest weekend, vom asista la o schimbare semnificativa a vremii, mai ales in sud unde am avut canicula cu peste 33 de grade. Se va raci treptat, de la o vreme calduroasa vom fi la o vreme extrem de rece in nordul tarii. Temperaturile vor fi si cu 10 grade mai mici decat in mod normal. Ne asteptam la 10-12 grade, noptile spre 0 grade si ploi in toate zonele. In zona montana mai mult, vor fi lapovita si ninsoare", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul ANM Alina Șerban.