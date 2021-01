Vremea se răcește brusc: ploi și ninsori viscolite

"Astazi vor fi in continuare precipitatii, dar restranse ca arie. Recent, in nord, nord-est, unde sunt asteptate ploi, dar si trecator lapovita si chiar ninsoare, iar la munte va continua sa ninga azi. Va continua sa ninga viscolit in zona montana mai inalta. Nu scapam de precipitatii, chiar daca azi aceste precipitatii sunt mai putine si in restrangere, de la noapte, dinspre bazinul Marii Mediterane, alte sisteme frontale vor aduce precipitatii si in extindere ca arie, si nu vor fi doar ploi", a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul ANM Mihai Hustiu.

"Vremea se va raci accentuat, iar de la vremea neobisnuit de calda de azi, cand vom atinge 13-14 grade in sud-est, vom ajunge la un regim termic apropiat de normal. Maine, temperaturile nu vor mai trece de 7-8 grade nicaieri in tara, iar precipitatiile vor continua la acest sfarsit de saptamana in aproape toate zonele tarii", a mai spus meteorologul.