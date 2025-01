In Bucuresti, valorile termice se vor menține peste cele normale în această perioadă din an. Cerul se va înnora treptat, iar noaptea vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 10 grade.

La munte, vremea se va răci accentuat. Cerul va fi mai mult noros, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă. Pe alocuri se vor acumula cantități de apă în general de 10...15 l/mp. Vântul va avea intensificări, în special la altitudini de peste 1700 m, iar la rafală se vor atinge viteze de 60...90 km/h, temporar va fi viscol și vizibilitate scăzută.