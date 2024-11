In Bucuresti, vremea se va încãlzi. Cerul va fi variabil la începutul intervalului, apoi se va înnora treptat. Seara trecãtor va ploua. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 13 grade.

La munte, vremea va fi în general închisã şi vântoasã. Temporar vor fi precipitaţii predominant sub formã de ninsoare şi se va depune un strat de zãpadã, în general, de peste 10...20 cm. Vântul va avea intensificãri, cu viteze la rafalã de 60...80 km/h, iar în special ziua, la altitudini mari, în Munţii Banatului şi în Carpaţii Meridionali va sufla tare cu rafale de peste 100...120 km/h, viscolind puternic ninsoarea, determinând reducerea semnificativã a vizibilitãţii, local spre zero, şi troienirea zãpezii. Pe arii restrânse, la altitudini sub 1400 m, se va forma polei. Valorile termice vor creşte uşor.