„Suntem sub influența unei mase de aer rece care se va intensifica. Temperaturile se află în normele caracteristice acestei date, cu maxime ușor negative în partea de nord, de centru a teritoriului, adică -3, -2 grade până la cel mult 5-6 grade în partea de sud a țării, iar minime scăzute sub pragul gerului, sub -10 grade, tot în centrul teritoriului și în nord”, a declarat meteorologul Alina Șerban, la un post TV.

În depresiuni va fi și mai frig. Termometrele vor coborî la -18 -19 grade, iar în celelalte regiuni, se vor înregistra temperaturi spre -1, -2 grade, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în zona litoralului, potrivit meteorologului.

Marți va fi ușor mai rece decât astăzi. Maximele termice nu vor crește mai mult de 3 - 4 frade, (în partea de sud a teritoriului). Noaptea, vor fi minime de -10 și sub -10 grade în Transilvania, dar și prin Maramureș, în zonele deluroase.

Miercuri noaptea, valori mai scăzute vor fi și în partea de sud a teritoriului ( -10 și ușor sub -10 grade) a precizat Alina Șerban.

Spre finalul săptămânii, temperaturile vor înregistra o ușoară creștere.