"Azi-maine, avem vreme mult mai calda, mai ales in sud si est, peste 15-20-22 de grade in Lunca Dunarii, in conditiile in care cerul va prezenta innorari in vest, nord si centru, unde vor fi ploi cu descarcari electrice si cantitati de apa mai insemnate", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Alina Șerban.

Potrivit meteorologului, un front atmosferic rece va traversa Romania.

"Il vom resimti atat in regimul termicic in Banat, Crisana si Maramures sambata si duminica si in celelalte regiuni. Sambata, maxima va atinge 6 grade, duminica se raceste si in restul teritoriului", a mai spus Alina Șerban.

De luni, se va incalzi iar, vom reveni la temperaturi mai ridicate.