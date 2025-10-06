Cerul va fi mai mult noros și va ploua pe arii extinse în sud, est și centru și pe spații mai mici în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 și 19 grade.

În Capitala, vremea va fi în general închisă, se va răci si temporar va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai scăzută decât în intervalul anterior, va fi de 15...17 grade.

La munte, cerul va fi noros și va ploua, iar la altitudini de peste 1800 m vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile de temperatură vor fi comparabile cu cele din intervalul precedent.