Temperaturi cu mult peste normalul perioadei, pe final de an. Prognoza meteo pentru noaptea de Revelion, pe regiuni

"Temperaturile sunt mai mari fata de normalul perioadei. Acum, inregistram -2 grade in zonele depresionare si maxime de 4 grade in sud-estul tarii. De fapt, minimele ar trebui sa fie de la -10 in depresiuni pana la maxim 0 in zona litoralului", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Oana Păduraru.

In zilele urmatoare, ne asteptam ca maximele sa fie intre 7 si 13 grade, posibil valori mai ridicate in Lunca Dunarii, in sudul Olteniei si Munteniei. Minimele pornesc de la -4 in depresiuni, la 6-7 in dealurile de vest si zona litoralului.

In ultima zi din an, mai spune meteorologul ANM, temperaturile vor fi ridicate in mare parte din tara.

"In noaptea de Revelion, temperaturi ridicate vor fi in nord-vestul Transilvaniei, in Banat, Crisana. Minimele vor fi tot pozitive, intre 3 si 7 grade. In restul tarii, temperaturile vor fi pozitive. In regiunile sudice, temperaturile minime vor fi in jurul a 0 grade", a mai spus Oana Păduraru.

Precipitatiile vor fi destul de putine, si acestea vor fi sub foma de ploaie.

La munte, in Carpatii Occidentali si in Carpatii Orientali, la altutudini joase, precipitatiile vor fi sub forma de lapovita si ploi. Doar pe crestele montane inalte vor cadea ninsori. In restul teritoriilor, va fi prezenta ceata.