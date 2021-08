Astăzi, în vestul, centrul şi nordul ţãrii, valorile termice se vor situa sub cele caracteristice datei, vor fi înnorãri şi local va ploua şi sub formã de aversã. Izolat, se vor semnala descãrcãri electrice, iar cantitãţile de apã mai pot depãşi 15 l/mp. În restul teritoriului, vremea va deveni în general frumoasã şi apropiatã de normal sub aspect termic.