Potrivit meteorologilor, în Capitală valorile termice se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei, cerul va avea înnorări și temporar, mai ales după-amiaza, va ploua. Spre seară și noaptea, cerul va deveni variabil.

Vântul se va intensifica treptat pe parcursul zilei de vineri, când va avea viteze în general de 50 - 60 km/h, dar seara și noaptea va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 19 - 21 de grade, iar cea minimă va ajunge la 7 - 8 grade.

Pe parcursul zilei de vineri, 24 octombrie, în intervalul orar 10:00 - ora 21:00, Municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică Cod galben pentru intensificări ale vântului.

ANM a emis, vineri, atenționări Cod galben de intensificări ale vântului, valabile pentru început pe parcursul acestei zile în peste trei sferturi din țară, iar apoi până sâmbătă dimineața în zone din 12 județe din Moldova, Transilvania și Muntenia (Suceava, Bacău, Iași, Neamț, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Brașov, Covasna și Harghita).