Ploile torențiale din ultimele ore riscă să doboare recordurile absolute ale ultimelor decenii.

Directoarea ANM, Elena Mateescu, avertizează că valorile de apă înregistrate în Capitală și Dobrogea se apropie de pragurile istorice, iar cantitățile ar putea crește în continuare.

„În primele şase zile din această lună, în Capitală am avut o medie de 62,5 l/mp. Ultimele 24 de ore au făcut diferenţa. Deja înregistrăm 113,6 l/mp. Având în vedere maxima absolută a lunii octombrie în Capitală, de 143,3 l/mp, din 1972, este posibil să ne apropiem de această valoare sau chiar să o şi depăşim”, a declarat Elena Mateescu.