"Temperaturile sunt mai scazute, in mai toata tara negative. In Bucuresti au fost temperaturi joase, s-a inregistrat chiar si -1 grad. Sunt si valori usor pozitive in Dobrogea. Astazi, temperaturile modeste in comparatie cu zilele trecute nu vor trece de 10-11 grade, in Lunca Dunarii, iar in partea de est a Transilvaniei si nordul Moldovei - mai apropiate de 0 grade. Si maine dimineata vor fi temperaturi foarte scazute, preponderent negative, dar de la pranz mai cresc, vor fi spre normalul perioadei. Vineri si sambata, vor depasi valorile, vor atinge chiar si 15 grade", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul ANM Meda Andrei.

Vantul de azi va mai avea intensificari, restul saptamanii nu vom mai avea probleme cu vantul, doar pe creste, dar precipitatiile vor fi, azi local in sud-estul tarii si doar izolat in celelalte regiuni, trecator apare si cate un fulg de zapada, a mai spus meteorologul.

Pana la sfarsitul saptamanii si in prima parte a saptamanii viitoare, vor cadea precipitatii in fiecare zi. La inceputul saptamanii viitoare, in mai toate regiunile e posibil, dupa un weekend mai cald, sa se raceasca. Luni, marti si miercuri va fi mai rece, in afara de ploi in zonele joase de relief e posibil sa apara iar lapovita si ninsoare.

"Zilele acestea si saptamana viitoare apar descarcarile electrice cu care trebuie sa ne obisnuim, de acum", a mai spus Meda Andrei.