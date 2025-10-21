Potrivit informațiilor furnizate AGERPRES de meteorologul de serviciu Halada Szilard, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania - Sud Sibiu, vechiul record de temperatură negativă al zilei de 21 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc în anul 1949, când termometrele au arătat minus 8,5 grade Celsius.

Este pentru a doua zi consecutiv când se depășește recordul zilei la Miercurea-Ciuc, după ce luni dimineața s-a înregistrat o minimă de minus 9,2 grade Celsius, doborând astfel recordul zilei de 20 octombrie, care data din 1949 și era de minus 9 grade Celsius.

Condițiile care au dus la scăderea temperaturii au fost similare cu cele din ziua precedentă, respectiv un front de aer rece, pe un fond de cer senin și presiune atmosferică relativ staționară.

Și în alte localități din Harghita temperaturile minime au fost negative.

La Joseni s-au înregistrat minus 7,9 grade Celsius, la Toplița au fost minus 7,5 grade, la Odorheiu Secuiesc s-au consemnat minus 2,5 grade Celsius, iar la stația de munte Bucin minima a fost de minus 3,7 grade Celsius.

Prognoza meteo pentru următoarele zile indică o ușoară încălzire, cu temperaturi în noaptea de marți spre miercuri de până la minus 4 grade Celsius.