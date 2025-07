"Vârful acestei supercelule care a afectat în special în nordul Capitalei a avut intensități semnificative și a impus creșterea gradului de alertare de la cel general cod galben la portocaliu și ulterior roșu.

Scăderea rapidă a temperaturii aerului de 32 de grade Celsius, cât s-au înregistrat la stația Băneasa, la 18 grade, a determinat acest mod de manifestare și la instituirea codului roșu.

În intervalul acestuia am înregistrat intensificări ale vântului la rafala până la 90 km/h, potrivit înregistrărilor de la Stația din Băneasa, iar volumul precipitațiilor a însumat, în doar 20 de minute, circa 30 de l/mp, în condițiile în care media climatologică a lunii iulie la această stație este de 65-70 l/mp," a explicat Elena Mateescu, într-o intervenție la Realitatea Plus .



Șefa ANM a atras atenția că astfel de manifestări meteo violente, cu un orizont de predictibilitate destul de îngust, vor deveni normale, mai ales în marile orașe, din cauza aglomerației de clădiri înalte și a încălzirii accentuate, sub efectul poluării.