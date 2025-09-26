România traversează, în prezent, un episod de răcire accentuată, cu temperaturi situate sub valorile climatologice normale pentru sfârșit de septembrie. Potrivit specialiștilor, acest fenomen este asociat cu o activare a vortexului polar – un sistem de circulație atmosferică de mare amploare, care influențează vremea la nivel global.

Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat că modificările actuale de temperatură sunt legate de dinamica acestui vortex și că efectele s-ar putea resimți și în săptămânile următoare.

Pe fondul acestor schimbări bruște și semnificative ale vremii, în zonele montane sunt posibile primele ninsori ale sezonului, un semn clar al tranziției rapide către iarnă.

„Vortexul polar este o formațiune atmosferică caracterizată prin presiuni și temperaturi scăzute, specifică latitudinilor înalte (zone polare). Fenomenul se manifestă atât în emisfera nordică, cât și în cea sudică, însă pe noi ne interesează, în special, ce se întâmplă la Polul Nord, acolo unde, pe măsură ce avansăm spre iarnă, începe să se contureze această formațiune specifică sezonului. (evoluția vortexului de la Polul Nord se intensifică odată cu apropierea sezonului rece). În jurul acestei zone de presiune scăzută și aer arctic (mase de aer foarte rece) se formează un brâu de vânturi puternice, de aici și denumirea de vortex.

Acești curenți atmosferici au rolul de a menține aerul cât mai rece în zona polară, însă viteza lor este variabilă. Există perioade în care viteza vântului este mai mică (vortexul slăbește) decât media firească a sezonului rece și atunci lasă posibilitatea masei de aer foarte rece să coboare spre latitudini mai sudice.

Vortex puternic înseamnă menținerea masei de aer foarte rece la latitudinile polare. Dacă această situație se întâmplă în sezonul rece, atunci este posibil ca, în zona României, să avem o iarnă cu temperaturi mai blânde decât este normal. Acest fenomen a fost observat frecvent în sezoanele reci din anii trecuți. Pe de altă parte, în sezoanele de tranziție, de la toamnă la iarnă și de la iarnă la primăvară, presiunea vortexul polar tinde să slăbească și atunci se formează condiții prielnice ca aerul foarte rece să coboare mult spre sud și să favorizeze o vreme mai severă”, a explicat, la un post TV, Florinela Georgescu, director la Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

„Vortexul polar nu este un fenomen neobișnuit, însă este important de menționat faptul că, în perioada pe care o traversăm, vortexul este în curs de formare și nu este cauza principală a episoadelor de răcire pe care le avem acum în România. Mai degrabă, acum, de interes este ceea ce se întâmplă în straturile joase, la nivelul solului. Cauza principală se află în zona Atlanticului, unde, la fel ca în fiecare toamnă, foștii ciclonii tropicali rămân activi. Aceștia generează fenomene de vreme severă, manifestate prin vânturi puternice și cantități importante de precipitații, în special în vestul Europei.

În astfel de situații, vânturile puternice pot influența parametrii meteorologici la scară continentală. Ele favorizează avansul aerului cald din nordul Africii și, pe măsură ce se deplasează deasupra regiunilor nordice ale Europei, facilitează pătrunderea aerului rece în spatele lor.

Ceea ce se întâmplă acum nu este detrminat în mod direct de vortexul polar, ci aș spune, mai degrabă, că este o situație mai complexă în care și vortexul are un rol. Este vorba despre o perioadă de tranziție între sezonul cald și cel rece.

În această perioadă, în stratul inferior al atmosferei există un anticiclon extins peste cea mai mare parte a continentului, care se deplasează puternic spre România, aducând aer mai rece și variații semnificative ale presiunii atmosferice, ceea ce explică intensificările vântului”, a mai spus Florinela Georgescu.

Prognoza meteo pentru luna octombrie

„Estimările meteorologice pe care le avem în prezent indică faptul că, în următoarele două săptămâni, chiar până la sfârșitul primei decade a lunii octombrie, temperaturile ar putea rămâne sub valorile normale ale perioadei. Ulterior, semnalele arată că am putea reveni la un normal, un regim cu temperaturi ușor mai blânde, mai crescute.

Pe măsură ce ne apropiem de a doua jumătate a lunii octombrie, temperaturile scad, specific sezonului de toamnă, astfel că este puțin probabil să mai înregistrăm valori de până la 28 de grade, precum cele din luna septembrie. În primele 20 de zile ale lunii septembrie, temperaturile au fost mult peste valorile normale ale lunii.

Din păcate, am trecut la temperaturi sub normal și ne stabilizăm acum pe un regim al temperaturilor sub normă până spre jumătatea lunii octombrie”, a mai spus Florinela Georgescu.