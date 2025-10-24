CODUL GALBEN de vânt puternic a fost extins. Val de frig peste România - HARTA

CODUL GALBEN de vânt puternic a fost extins. Val de frig peste România
Administrația Națională de Meteorologie a extins atenționarea meteo de intensificări ale vântului. Aproape toată țara va fi afectată de rafale puternice, de până la 120 km/h. 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 24 octombrie, ora 10 – 24 octombrie, ora 21
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei, Dobrogea și în zonele de munte

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei și în Dobrogea vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.

Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40...50 km/h.

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 24 octombrie, ora 21 – 25 octombrie, ora 10
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali

În Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70...80 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.

