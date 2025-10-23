ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 23 octombrie, ora 21 – 24 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Banat, Crișana, Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali

În Banat și Crișana vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...110 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 octombrie, ora 10 – 24 octombrie, ora 21

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și sudul Olteniei și în zona de munte

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și sudul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.

Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40...50 km/h.