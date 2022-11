COD GALBEN

Valabil de la: 09-11-2022 ora 9:00 până la: 09-11-2022 ora 11:00



In zona: Județul Bacău: zona joasă;

Județul Botoşani;

Județul Galaţi;

Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Vaslui;



Se va semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 09-11-2022 ora 8:00 până la: 09-11-2022 ora 10:00



In zona: Județul Tulcea: zona continentala;



Se va semnala: local și temporar ceaţă, care determină vizibilitate scăzută sub 200 m şi izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 09-11-2022 ora 8:00 până la: 09-11-2022 ora 10:00



In zona: Județul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Aghireșu, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Căpușu Mare, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chinteni, Gârbău, Călărași, Cămărașu, Căianu, Sânpaul, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Recea-Cristur, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aluniș, Pălatca, Aiton, Buza, Jichișu de Jos, Ploscoș;

Județul Sălaj: Zalău, Bălan, Hida, Creaca, Românași, Gârbou, Cuzăplac, Sânmihaiu Almașului, Dragu, Zalha, Agrij, Zimbor, Treznea;

Județul Bistriţa-Năsăud: Bistrița, Teaca, Lechința, Chiochiș, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Șieu, Matei, Șieuț, Budacu de Jos, Mărișelu, Dumitrița, Galații Bistriței, Urmeniș, Budești, Monor, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie, Silivașu de Câmpie;



Se va semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 09-11-2022 ora 8:00 până la : 09-11-2022 ora 10:00



In zona: Județul Caraş-Severin: Bozovici, Berzasca, Prigor, Iablanița, Sichevița, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Eftimie Murgu, Gârnic, Lăpușnicel, Șopotu Nou;

Județul Arad: Pecica, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Macea, Șimand, Săvârșin, Sintea Mare, Mișca, Șeitin, Iratoșu, Grăniceri, Socodor, Vărădia de Mureș, Birchiș, Peregu Mare, Petriș, Pilu, Dorobanți, Zerind, Ususău, Bata, Șiștarovăț;

Județul Bihor: Salonta, Săcueni, Valea lui Mihai, Diosig, Ciumeghiu, Șimian, Sălard, Curtuișeni, Avram Iancu, Sălacea, Borș, Girișu de Criș, Roșiori, Tarcea, Cherechiu, Cefa, Sănnicolau Romăn, Toboliu, Mădăraș, Tămășeu, Mădăras;

Județul Timiş: Timișoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Recaș, Buziaș, Făget, Săcălaz, Giarmata, Dudeștii Vechi, Ghiroda, Sânandrei, Comloșu Mare, Orțișoara, Cenad, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Coșteiu, Racovița, Topolovățu Mare, Belinț, Sacoșu Turcesc, Darova, Pișchia, Tomnatic, Bethausen, Tomești, Dumbrava, Boldur, Margina, Saravale, Traian Vuia, Dumbrăvița, Dudeștii Noi, Fârdea, Gottlob, Chevereșu Mare, Remetea Mare, Balinț, Mănăștiur, Bârna, Beba Veche, Curtea, Ohaba Lungă, Bucovăț, Ghizela, Valcani, Pietroasa, Brestovăț, Bogda, Bara, Secaș;

Județul Hunedoara: Hunedoara, Deva, Orăștie, Călan, Simeria, Băița, Ilia, Certeju de Sus, Dobra, Șoimuș, Beriu, Bretea Română, Romos, Geoagiu, Vețel, Orăștioara de Sus, Zam, Boșorod, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Turdaș, Băcia, Balșa, Vălișoara, Vorța, Pestișu Mic, Mărtinești, Burjuc, Cerbăl, Cârjiți, Lelese, Bătrâna;

Județul Hunedoara: zona joasă;



Se va semnala: local ceață, care determină reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50m.

COD GALBEN

Valabil de la: 09-11-2022 ora 8:00 până la: 09-11-2022 ora 10:00



In zona: Județul Covasna: Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Sânzieni, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Turia, Ojdula, Catalina, Boroșneu Mare, Belin, Vârghiș, Poian, Aita Mare, Brateș, Mereni, Moacșa, Estelnic, Dalnic;



Se va semnala: local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 09-11-2022 ora 6:20 până la: 09-11-2022 ora 9:00



In zona: Județul Bacău: Bacău, Onești, Sascut, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Răchitoasa, Căiuți, Livezi, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Stănișești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Lipova, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Sărata;

Județul Botoşani;

Județul Suceava: Suceava, Fălticeni, Dolhasca, Siret, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Udești, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Zvoriștea, Todirești, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Fântânele, Grănicești, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Rădășeni, Dornești, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Bălcăuți, Zamostea, Siminicea, Grămești, Calafindești, Drăgușeni, Bunești, Fântâna Mare, Mușenița, Hârtop, Șerbăuți;

Județul Galaţi;

Județul Neamţ: Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Tămășeni, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Gherăești, Grumăzești, Bodești, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Botești, Țibucani, Bârgăuani, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Războieni, Dragomirești, Stănița, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Boghicea, Văleni, Pâncești, Drăgănești, Bira, Poienari;

Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Dumbrăveni, Pufești, Milcovul, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Urechești, Răstoaca, Tănăsoaia, Slobozia Ciorăști, Biliești, Bălești, Corbița, Broșteni, Bordești, Boghești, Obrejița;

Județul Iaşi;

Județul Vaslui;



Se va semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 09-11-2022 ora 6:15 până la: 09-11-2022 ora 9:00



In zona: Județul Brăila: Ianca, Însurăței, Viziru, Tufești, Ulmu, Movila Miresii, Dudești, Victoria, Traian, Stăncuța, Gropeni, Cireșu, Mircea Vodă, Bărăganul, Zăvoaia, Mărașu, Berteștii de Jos, Jirlău, Ciocile, Bordei Verde, Roșiori, Surdila-Găiseanca, Vișani, Unirea, Surdila-Greci, Tichilești, Făurei;

Județul Ialomiţa;

Județul Buzău: Pogoanele, Smeeni, Săgeata, Padina, Glodeanu-Siliștea, Costești, Glodeanu Sărat, Rușețu, Țintești, Gherăseni, Gălbinași, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Scutelnici, Mihăilești, Cilibia, Largu, Florica, Robeasca;

Județul Călăraşi: Modelu, Dragalina, Chirnogi, Budești, Dor Mărunt, Fundulea, Lehliu Gară, Mânăstirea, Radovanu, Perișoru, Ulmeni, Ciocănești, Grădiștea, Curcani, Mitreni, Frumușani, Spanțov, Vasilați, Plătărești, Cuza Voda, Independența, Ileana, Sohatu, Lupșanu, Chiselet, Dorobanțu, Sărulești, Șoldanu, Gălbinași, Ștefan cel Mare, Dragoș Vodă, Alexandru Odobescu, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Crivăț, Vlad Țepeș, Tămădău Mare, Ștefan Vodă, Luica, Vâlcelele, Frăsinet, Ulmu, Gurbănești, Nicolae Bălcescu, Oltenița;



Se va semnala: local și temporar ceaţă, care determină vizibilitate scăzută sub 200 m şi izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 09-11-2022 ora 6:00 până la: 09-11-2022 ora 10:00



In zona: Județul Alba: zona joasă;

Județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Întorsura Buzăului, Ozun, Sita Buzăului, Barcani, Bodoc, Ghidfalău, Reci, Valea Crișului, Micfalău, Bixad, Ilieni, Chichiș, Malnaș, Arcuș;

Județul Braşov: zona joasă;

Județul Braşov: zona depresionară;

Județul Mureş: zona joasă;

Județul Harghita: zona depresionară;

Județul Sibiu: zona joasă;



Se va semnala: local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 100 m.