Valabil de la : 24-10-2025 ora 9:00 până la : 24-10-2025 ora 10:00

In zona : Zona depresionară a județului Harghita , respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Valabil de la : 24-10-2025 ora 7:45 până la : 24-10-2025 ora 10:00

In zona : Județul Maramureş , zona de munte de peste 1800 m;

Județul Bistriţa-Năsăud , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...110 km/h.

Valabil de la : 24-10-2025 ora 7:30 până la : 24-10-2025 ora 10:00

In zona : Județul Galaţi: Galați, Liești, Pechea, Cudalbi, Târgu Bujor, Corod, Tulucești, Ghidigeni, Măstăcani, Fârțănești, Tudor Vladimirescu, Frumușița, Piscu, Ivești, Independența, Drăgușeni, Berești-Meria, Slobozia Conachi, Fundeni, Berești, Vânători, Grivița, Braniștea, Cavadinești, Valea Mărului, Foltești, Schela, Smârdan, Cuza Vodă, Scânteiești, Cuca, Băleni, Nămoloasa, Bălășești, Priponești, Rediu, Cerțești, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Vlădești, Băneasa, Bălăbănești, Suceveni, Jorăști, Smulți, Rădești, Oancea, Suhurlui;

Județul Vrancea: Nănești;

Se vor semnala : Local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

Valabil de la : 24-10-2025 ora 5:15 până la : 24-10-2025 ora 10:00

In zona : Județul Prahova , zona de munte de peste 1800 m;

Județul Dâmboviţa , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.

Valabil de la : 24-10-2025 ora 3:50 până la : 24-10-2025 ora 10:00

In zona : Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Luizi-Călugăra, Căiuți, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Itești, Sărata;

Județul Botoşani: Hudești, Coțușca, Rădăuți-Prut, Păltiniș, Mileanca, Darabani, Viișoara, Concești;

Județul Galaţi: Tecuci, Matca, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Drăgănești, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Poiana, Movileni;

Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Bahna, Secuieni, Valea Ursului, Dulcești, Moldoveni, Gâdinți, Bira;

Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Păunești, Homocea, Suraia, Vânători, Țifești, Bolotești, Ruginești, Garoafa, Movilița, Străoane, Pufești, Milcovul, Fitionești, Golești, Ploscuțeni, Câmpineanca, Răstoaca, Tănăsoaia, Biliești, Corbița;

Se vor semnala : Local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.