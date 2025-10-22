Valabil de la : 22-10-2025 ora 9:00 până la : 22-10-2025 ora 11:00

In zona : Județul Botoşani: Albești, Ștefănești, Coțușca, Călărași, Avrămeni, Manoleasa, Hlipiceni, Todireni, Santa Mare, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Hănești, Ripiceni, Românești, Mitoc, Adășeni, Răușeni;

Județul Iaşi: Iași, Tomești, Holboca, Ciurea, Răducăneni, Miroslava, Popricani, Costuleni, Vlădeni, Comarna, Bivolari, Andrieșeni, Valea Lupului, Schitu Duca, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Bârnova, Golăiești, Movileni, Gorban, Aroneanu, Țuțora, Grozești, Roșcani;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m.

Valabil de la : 22-10-2025 ora 6:20 până la : 22-10-2025 ora 9:00

In zona : Județul Botoşani: Albești, Trușești, Ștefănești, Călărași, Gorbănești, Hlipiceni, Todireni, Dângeni, Santa Mare, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Ripiceni, Românești, Răușeni;

Județul Iaşi: Iași, Tomești, Holboca, Ciurea, Miroslava, Lețcani, Popricani, Șipote, Vlădeni, Comarna, Bivolari, Andrieșeni, Valea Lupului, Mogoșești, Schitu Duca, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Gropnița, Bârnova, Golăiești, Movileni, Aroneanu, Țuțora, Românești, Roșcani;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.