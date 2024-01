Temperaturile extreme din România au rupt șine de cale ferată, provocând întârzieri de trenuri în unele zone, a anunțat compania CFR SA.

„Temperaturile extreme înregistrate în cursul nopții, care în unele zone au fost de până la -17°C, au provocat pe raza mai multor Sucursale Regionale CF (Galați, Iași, București, Craiova, Brașov, Timișoara) defecțiuni ale liniei CF (șine rupte) pe mai multe secțiuni, iar circulația feroviară s-a realizat/se realizează pe un singur fir, generând întârzieri ale trenurilor”, se arată într-un comunicat al companiei.

În Gara Brașov, cea mai mare întârziere o are un tren care trebuia să vină de la Rupea la ora 6.42 și are anunțată o întârziere de 295 de minute. Și trenul InterRegio de la Episcopia Bihor are anunțată o întârziere de 130 de minute, iar trenul regio de la Întorsura Buzăului va ajunge în Brașov cu o întârziere de 50 de minute, potrivit Biz Brașov.