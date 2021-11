Potrivit ANM, până la ora 10:00, în judeţele Maramureş (localităţile: Sighetu Marmaţiei, Bârsana, Rona de Sus, Bocicoiu Mare, Vadu Izei, Rona de Jos, Onceşti) şi Cluj (în: Huedin, Aghireşu, Căpuşu Mare, Izvoru Crişului), se va semnala ceaţă, care va determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.



Sub atenţionare de ceaţă se află, până la ora 9:00, şi judeţul Caraş-Severin, cu localităţile Oraviţa, Anina, Bozovici, Prigor, Răcăşdia, Sasca Montană, Lăpuşnicu Mare, Dalboşeţ, Ciclova Română, Socol, Cărbunari, Naidăş şi Ciuchici.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.