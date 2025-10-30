Valabil de la : 30-10-2025 ora 9:15 până la : 30-10-2025 ora 10:30

In zona : Județul Harghita: Ditrău, Gălăuțaș;

Zona depresionară a județului Harghita, respectiv zona localităților: Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Lăzarea, Gălăuțaș, Subcetate, Voșlăbeni;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Valabil de la : 30-10-2025 ora 6:40 până la : 30-10-2025 ora 12:00

In zona : Județul Cluj , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.