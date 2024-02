Ansamblul arhitectonic al bursei de diamante este formată din 9 turnuri, fiecare cu 15 etaje, conectate printr-o coloană centrală. Potrivit Morphogenesis, firma care a proiectat structura gigantică, clădirea are o suprafață de circa 660.000 de metri pătrați, față de 620.000 cât are Pentagonul, scrie IFVL Science.



În acest ansamblu vor avea sediul peste 4.500 de firme care se ocupă de comerț cu diamante, precum și un centru comercial de diamante, primul de acest fel, inclusiv 27 de showroom-uri de bijuterii cu diamante.





Structura a fost concepută respectând principiile reducerii consumului de energie. Astfel, dacă unele dintre spațiile de birouri vor avea aparate de aer condiționat, o mare parte a complexului va fi auto-umbrită de soare. În plus, este orientat pentru a maximiza ventilația naturală de la vânt și are o gamă largă de panouri solare pe acoperiș.



În prezent, mare parte din peisajul înconjurător este doar teren defrișat și situri construite, dar zona are aspirații de a deveni capitala diamantelor a lumii.