”Am vorbit îndelung despre posibilităţii ajungerii la pace”, a scris preşedintele ucrainean pe X.

Volodimir Zelenski a precizat că Trump i-a împărtăşit ”detaliile convorbirii sale cu (preşedintele rus Vladimir) Putin”, cu care a purtat o ”conversaţie plină de înţeles” inclusiv despre ”cooperarea noastră la nivel de echipă” şi ”capacităţile tehnologice ale Ucrainei, inclusiv drone şi alte industrii avansate”.

”Îi sunt recunoscător preşedintelui Trump pentru ceea ce putem realiza împreună”, scrie Zelenski.

”Am discutat, de asemenea, despre dialogul meu cu (secretarul american al Trezoreriei) Scott Bessent şi pregătirea unui nou document privind securitatea, cooperarea economică şi parteneriatul (în domeniul) resurselor”, scrie ţeful statului ucrainean.

I had a meaningful conversation with @POTUS. We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities—including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump… pic.twitter.com/2SIOTX3jEp