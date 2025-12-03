Provocarea care îți testează atenția la detalii

Ilustrația prezintă un băiat care aleargă printr-un parc, într-o dimineață liniștită. Dincolo de aparențele obișnuite, scena ascunde trei erori care contravin logicii. Doar o privire atentă, concentrată, poate dezvălui elementele care nu își au locul acolo.

Astfel de teste sunt apreciate pentru că stimulează memoria, viteza de gândire și capacitatea de observare, fiind apreciate de oameni de toate vârstele. Așa că respiră adânc, uită-te cu atenție și… începe cronometrarea!

Dacă nu reușești din prima, nu te descuraja. Mai jos găsești soluțiile, dar încearcă pe cât posibil să rezolvi provocarea prin forțele proprii.

Soluțiile testului IQ

Cele trei greșeli ascunse în imagine sunt:

Luna pe cer – Deși scena este evident una de dimineață, cu soarele abia apărut pe cer, în desen apare și luna, lucru imposibil în această lumină și la această oră.

Umbra dublă a băiatului – Silueta copilului proiectează două umbre, ca și cum ar exista două surse puternice de lumină. În realitate, la răsărit, soarele este singura sursă luminoasă relevantă.

Aburul ceștii de cafea – Aburul nu se ridică din ceașca aflată pe bancă, ci dintr-o zonă lângă ziar, ceea ce trădează o inconsecvență subtilă, dar vizibilă pentru cei cu ochiul format.

Ce spune rezultatul despre tine

Performanța într-un astfel de test poate fi o indicare generală asupra capacităților cognitive. Iată, orientativ, cum sunt încadrate valorile IQ:

Peste 140 – geniile și marii lideri intelectuali;

131–140 – cercetători, experți, persoane cu abilități analitice de top;

121–130 – aproximativ 6% dintre oameni ating această performanță, considerată peste medie;

111–120 – nivel ușor peste media normală;

101–110 – intervalul considerat inteligență medie;

91–100 – aproximativ un sfert din populație se încadrează aici;

81–90 – ușor sub medie, dar suficient pentru activități practice precum agricultura;

71–80 – indică dificultăți în înțelegerea unor concepte complexe, fiind posibile doar sarcini elementare.