Reacția vine la un comunicat aproape identic al Moscovei, transmis anterior.

Rusia s-a retras saptămâna aceasta din Iniţiativa privind transportul de cereale prin Marea Neagră, negociată de ONU şi Turcia în urmă cu un an și care asigura exportul în condiţii de siguranță a cerealelor ucrainene.

Mosocva a revocat şi garanţiile de securitate pentru transportul maritim. Mai mult, a avertizat că va considera toate navele care călătoresc spre porturile ucrainene de la Marea Neagră drept potențiale transporturi militare, deci țințe militare.

Joi după-amiază, Ministerul Apărării din Ucraina a emis la rândul său un comunicat, în care anunță că „Federația Rusă a încălcat încă o dată în mod brutal dreptul universal la liberă navigație pentru întreaga lume și subminează în mod deliberat securitatea alimentară, condamnând milioane de oameni la foamete”.

Statement of the Ministry of Defense of Ukraine



The Russian Federation has once again brutally violated the universal right to free navigation for the whole world and is deliberately undermining food security, condemning millions of people to starvation.

By openly threatening… pic.twitter.com/OJN1h5uBt5