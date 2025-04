Spre deosebire de chat-ul în care jurnalistul de la The Atlantic a fost inclus din greşeală, acest al doilea grup de chat a fost creat chiar de către Pete Hegseth. Grupul o includea pe soţia sa şi pe alte circa 12 persoane din cercul său personal şi profesional şi a fost creat în ianuarie, înainte de confirmarea sa ca secretar al apărării, fiind denumit „Defense | Team Huddle” (Apărare | Echipa Huddle), dezvăluie The New York Times (NYT), care citează patru surse ce cunosc această situaţie, scrie news.ro.

Informaţiile împărtăşite de Pete Hegseth pe chat-ul Signal se refereau la orele de zbor pentru avioanele F/A-18 Hornet care îi ţintesc pe rebelii houthi din Yemen. În esenţă, erau aceleaşi planuri de atac pe care le împărtăşise şi pe un chat Signal separat, în aceeaşi zi, şi care l-a inclus din greşeală pe redactorul-şef de la publicaţia The Atlantic.

Soţia lui Hegseth, fostă producătoare la Fox News, nu este angajată a Departamentului Apărării, dar este de mai mult timp vizată de critici pentru că şi-a însoţit soţul la întâlniri sensibile cu lideri străini.

Fratele lui Hegseth, Phil, şi Tim Parlatore, care continuă să fie avocatul său personal, au amândoi slujbe la Pentagon, dar nu este clar de ce ei ar trebui să ştie despre viitoarele lovituri militare îndreptate împotriva mişcării Houthi din Yemen.

Dezvăluirea existenței unui al doilea chat pe Signal în care şeful Pentagonului a împărtăşit informaţii militare extrem de sensibile este cea mai recentă dintr-o serie de evenimente care au pus sub semnul întrebării managementul şi judecata sa într-unul dintre cele mai sensibile posturi ale administraţiei, notează NYT.