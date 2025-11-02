UPDATE 12:20 - Cel puțin 15 morți și 20 de răniți în urma atacurilor rusești din ultimele 24 de ore în Ucraina

În ultimele 24 de ore, atacurile lansate de forțele ruse asupra mai multor regiuni din Ucraina au provocat moartea a cel puțin 15 civili și rănirea altor 20, potrivit autorităților ucrainene citate de The Kyiv Independent. În regiunea Donețk s-au înregistrat cinci morți și doi răniți în urma bombardamentelor, iar la Odesa două persoane au murit și trei au fost rănite în urma unui atac cu drone asupra infrastructurii civile.

UPDATE 09:10 - Rusia consideră că o întâlnire între Putin şi Trump „nu este necesară în acest moment”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică că nu este necesară o întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a rezolva situaţia din Ucraina.

Pentru a rezolva situaţia din Ucraina este nevoie de o muncă minuţioasă, nu de o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, a relatat agenţia de presă rusă TASS, citând declaraţiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului.

UPDATE 07:00 - Ucraina ar fi lovit un terminal petrolier din regiunea Krasnodar, Rusia, într-un nou atac cu drone

Potrivit publicației The Kyiv Independent, Ucraina ar fi lansat un atac cu drone asupra unui terminal petrolier din orașul rusesc Temriuk, situat în regiunea Krasnodar, în dimineața zilei de 1 noiembrie. Atacul face parte dintr-o serie de operațiuni menite să afecteze infrastructura energetică a Rusiei, într-un moment în care conflictul se intensifică pe mai multe fronturi.

Terminalul petrolier vizat se află pe coasta Mării Negre, într-o zonă strategică pentru exporturile de combustibil ale Rusiei. Deși autoritățile ruse au confirmat că o dronă a fost doborâtă în zonă, surse ucrainene susțin că lovitura a fost eficientă și că a provocat pagube semnificative.

Ucraina a intensificat în ultimele luni loviturile asupra rafinăriilor și terminalelor petroliere din Rusia, cu scopul de a reduce capacitatea Moscovei de a finanța războiul prin exporturi energetice. Atacurile cu drone au devenit o componentă-cheie a strategiei ucrainene, vizând obiective aflate la sute de kilometri de linia frontului. De altfel, mai mulți analiști occidentali au afirmat că atacurile asupra infrasturcturii și sancțiunile americane au deja un efect economic devastator asupra Kremlinului.