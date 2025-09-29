Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), înfiinţat de preşedinta Moldovei, Maia Sandu, ar putea păstra majoritatea în parlament după alegerile din 28 septembrie, în urma redistribuirii mandatelor parlamentare, scrie TASS citând datele preliminare ale Comisiei Electorale Centrale comunicate după procesarea a 99,12% din procesele-verbale.

Anterior, în cursul nopţii, agenţia rusă de stat titra: „CEC Moldova a anunţat victoria fracţiunilor de opoziţie la alegerile parlamentare”.

TASS noteazaă că partidul Maiei Sandu a reuşit să obţină un rezultat mai favorabil datorită voturilor exprimate în secţiile de votare din străinătate.

După numărarea a 98,55% din procesele-verbale de la toate secţiile de votare, inclusiv cele din străinătate, PAS a obţinut 49,71% din voturi, Blocul Patriotic - 24,43%, „Alternativa” - 8,04%, „Partidul nostru” – 6,25%, „Democraţia acasă” – 5,66%. Astfel, opoziţia a obţinut 44,38% din voturi, a precizat TASS.