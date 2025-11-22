Reprezentanții Ministerului Muncii susțin că o parte a Coaliției își dorește indexarea veniturilor cu rata inflației anul viitor așa cum prevede și legea. Dacă însă varianta nu este acceptată, atunci statul ar putea veni cu acele ajutoare pentru cei cu venituri mici.

Guvernul are putea merge pe același mecanism ca în acest an: o sumă oferită în două tranșe. La finalul acestui an, peste 2,7 milioane de români primesc suma de 400 de lei, a doua tranșă din ajutor. Însă, din cauza scumpirilor uriașe, suma nu va ajunge pentru mari cheltuieli.

„Legat de indexarea pensiilor, o parte a Coaliției își dorește ca asta să se întâmple în 2026. Nu știu dacă va fi posibil. De la 1 ianuarie 2027 se vor indexa pensiile și va ieși CASS-ul.

Dacă nu reușim această indexare la început de 2026, măcar să venim cu acele sume de one off pe care le-am acordat și în 2025. Mă refer la cei 800 de lei, acordați în 2 tranșe, de Paște și de Crăciun”, a declarat Ciprian Nicolae Văcaru, secretar de stat în Ministerul Muncii.