● Ce malformație secretă și rușinoasă are Andreea Bănică: „Am încercat să le îndrept, dar operația n-a reușit”

„În cazul meu au fost două tipuri de atacuri, cel politic, iar regizorul acestui atac politic la adresa mea a şi recunoscut, de altfel, că a dorit să se împăuneze ca mare învingător, e domnul Cioloş. În celălalt plan, al forţelor oculte, le-am simţit, dar încă nu le pot defini, deşi am cerut sprijinul instituţiilor statului când am simţit că lucrurile scapă de sub control”, a declarat, miercuri seară, la un post TV, Florin Roman.

Acesta acuză că miza îndepărtării sale ale legătură cu faptul că urma să se stabilească soluţia de interconectare pe cloud-ul guvernamental partea de migrare, ceea ce înseamnă business de zeci de miliarde de euro în următorii ani.

„Dacă vă uitaţi în zona de achiziţii, nu cred că problemele mele din CV au fost cele mai importante. Cei care se ocupă de siguranţă naţională şi de cheltuirea banului public în aceste zone ar trebui să se uite. Sunt contracte de zeci sau sute de milioane de euro. Ca să înţelegem de ce miza e aşa mare pe aceste contracte”, a explicat fostul ministru.