Într-un comunicat, ANAR informează că procesul de reluare a alimentării cu apă în județul Prahova se desfășoară în condiții de siguranță și monitorizare permanentă.



"Ieri, la ora 15:30, a început alimentarea aducțiunii și amorsarea sistemelor ESZ de la Stația de Tratare Voila până la nodul hidraulic Movila Vulpii, din care sunt alimentați toți operatorii din județ. Conform estimărilor tehnice, amorsarea completă va fi atinsă în această seară, în jurul orei 20:00. Imediat după finalizarea amorsării, Direcția de Sănătate Publică Prahova va preleva probe de apă pentru analizarea parametrilor de calitate. Reintroducerea apei în rețelele Hidro Prahova va fi realizată numai după confirmarea că apa respectă toți parametrii fiziologici și bacteriologici. Încă de ieri, Stația de Tratare Voila a început să primească apă brută prin conducta CHEMP3 ELSID, direcționată către coada lacului de acumulare Voila. Procesul de tratare a apei a fost reluat, iar debitul transportat prin conductă către lacul de priză a crescut la 4 mc/s", se arată în comunicat, citat de Agerpres.

Apele Române precizează că asigură volumul necesar de apă în parametri optimi și monitorizează permanent turbiditatea.



De asemenea, au fost identificate soluții alternative pentru perioada imediat următoare, fiind create volume tampon cu turbiditate scăzută în BAC-ul de la Malul Vânat, pentru a sprijini reluarea alimentării.



"Distribuția apei către consumatori se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova. Procesul nu a început încă, iar orice informație contrară apărută în mediul online este falsă. Administrația Națională "Apele Române" participă activ la ședințele operative de la nivel județean și susține aplicarea soluțiilor imediate pentru normalizarea situației. Instituția sprijină toate demersurile ESZ Prahova pentru urgenta decolmatare a BAC-ului și a conductei de aducțiune și monitorizează continuu parametrii apei", se menționează în document.

