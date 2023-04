Luna emotionala se uneste cu Saturn cel auster, facand mai usoara alunecarea in negativitate. Luna nu este de acord cu Venus cea perfectionista, facandu-ne mai ingaduitori. In plus, alinierea Lunii cu Marte cel indraznet ne poate starni pasiunile si ne poate sustine ambitiile. In cele din urma, Luna lucreaza cu Mercur cel comunicativ, pregatindu-ne sa ne explicam sentimentele si sa ne legam corect unul cu celalalt. Mandria nu ar trebui sa va impiedice sa le spuneti altora cum va simtiti cu adevarat.