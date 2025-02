Potrivit TechCrunch, citat de Mediafax, schimbările propuse ar permite dezvoltatorilor de AI să utilizeze operele muzicale găsite online fără permisiune sau compensare, cu excepția cazului în care creatorii își exprimă în mod explicit dorința de excludere.

„Albumul tăcut” lansat de muzicienii nemulțumiți

Albumul, intitulat sugestiv „Is This What We Want?” („Asta ne dorim?”), reunește nume sonore din industria muzicală, precum Kate Bush, Imogen Heap, Max Richter și Thomas Hewitt Jones, alături de coautori celebri ca Annie Lennox, Damon Albarn, Billy Ocean, The Clash, Yusuf / Cat Stevens, Tori Amos și Hans Zimmer. În loc de muzică, albumul conține doar piste goale, un simbol al viitorului incert pe care artiștii îl prevăd dacă legislația va fi modificată.

Inițiatorul proiectului, Ed Newton-Rex, este un avocat fervent al protejării drepturilor de autor în fața avansului AI și conduce o campanie de amploare împotriva utilizării neautorizate a operelor artistice. O petiție inițiată de acesta a adunat peste 47.000 de semnături din partea profesioniștilor din industriile creative. Newton-Rex atrage atenția că metoda de „opt-out” propusă este ineficientă și că mulți artiști vor pierde controlul asupra operelor lor.

Albumul va fi disponibil pe platformele de streaming, iar toate fondurile obținute vor fi donate organizației de caritate Help Musicians, în sprijinul artiștilor afectați de această problemă legislativă.