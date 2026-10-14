Probleme tehnice la Mega Image, după atacul cibernetic asupra companiei-mamă. Comenzile online și reducerile sunt afectate

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 oct. 2026, 17:45

Clienții Mega Image se confruntă cu dificultăți în utilizarea unor servicii ale retailerului, după apariția unor probleme tehnice care afectează comenzile online, ofertele personalizate și reducerile aplicate la valoarea totală a cumpărăturilor prin Card Connect. Situația a fost anunțată miercuri, la câteva zile după ce grupul Ahold Delhaize, proprietarul rețelei, a raportat probleme de securitate informatică.

Distribuie articolul