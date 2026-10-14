Probleme tehnice la Mega Image, după atacul cibernetic asupra companiei-mamă. Comenzile online și reducerile sunt afectate

Clienții Mega Image se confruntă cu dificultăți în utilizarea unor servicii ale retailerului, după apariția unor probleme tehnice care afectează comenzile online, ofertele personalizate și reducerile aplicate la valoarea totală a cumpărăturilor prin Card Connect. Situația a fost anunțată miercuri, la câteva zile după ce grupul Ahold Delhaize, proprietarul rețelei, a raportat probleme de securitate informatică.
Ce servicii Mega Image sunt afectate de problemele tehnice
Reprezentanții Mega Image au informat clienții că anumite funcții ale platformei nu sunt disponibile în condiții normale. Printre serviciile afectate se numără plasarea comenzilor online, accesarea ofertelor personalizate și aplicarea reducerii la totalul coșului de cumpărături prin programul Card Connect.
Compania a transmis că lucrează pentru remedierea defecțiunilor și le-a mulțumit clienților pentru răbdare și înțelegere.
Deocamdată, anunțul retailerului nu oferă detalii privind durata estimată a intervențiilor și nici momentul în care toate serviciile vor reveni la funcționarea normală.
Problemele apar după incidentul de securitate de la Ahold Delhaize
Situația de la Mega Image este semnalată la câteva zile după ce grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, care deține rețeaua din România, a anunțat că se confruntă cu o problemă de securitate informatică.
Luni, reprezentanții grupului au precizat că anumite sisteme au fost scoase temporar din funcțiune în urma incidentului și că se desfășoară operațiuni pentru restabilirea funcționării acestora.
La momentul anunțului, problemele de securitate raportate afectau magazinele grupului din Belgia și Țările de Jos. Compania a precizat că unitățile comerciale rămân deschise, în timp ce echipele responsabile lucrează la remedierea situației.
Deși problemele tehnice raportate ulterior de Mega Image apar în același context, informațiile comunicate public nu confirmă că defecțiunile din România sunt o consecință directă a atacului cibernetic.
Câte magazine deține Ahold Delhaize în România
Grupul Ahold Delhaize este prezent pe piața românească prin două rețele importante de retail: Mega Image și Profi.
Potrivit datelor prezentate în informațiile inițiale, Mega Image operează o rețea de peste 1.000 de magazine, în timp ce Profi are aproximativ 3.400 de unități. Magazinele funcționează atât prin operare directă, cât și prin intermediul agenților.
Eventualele dificultăți tehnice pot avea un impact asupra experienței clienților care folosesc serviciile digitale ale retailerului, în special asupra celor care comandă produse online sau beneficiază de reduceri personalizate.
Ce rezultate financiare a raportat Mega Image în 2025
Mega Image a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 12,25 miliarde de lei, în creștere cu 15,8% față de anul precedent, potrivit datelor prezentate în materialul inițial.
În același an, compania a înregistrat un profit net de 124,84 milioane de lei.
Retailerul continuă să fie unul dintre actorii importanți ai pieței de supermarketuri și magazine de proximitate din România, iar disponibilitatea serviciilor online și a programelor de fidelizare reprezintă o componentă relevantă a relației cu clienții.
Până la publicarea unor informații suplimentare, clienții Mega Image trebuie să țină cont de notificarea retailerului privind indisponibilitatea temporară a comenzilor online, a ofertelor personalizate și a reducerilor Card Connect.