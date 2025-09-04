Problemele au început în jurul orei 10:00 (ora României), potrivit platformei de monitorizare Downdetector și organizației turce Freedom of Expression Association, care urmărește incidentele legate de accesul la internet.

Avaria a durat aproximativ două ore, iar primele semne de revenire au fost raportate după ora 10:50.

Zonele afectate

Conform unei hărți publicate de adjunctul ministrului turc al Transporturilor și Infrastructurii, Omer Fatih Sayan, cele mai afectate regiuni au fost Europa de Sud-Est, părți din Ucraina și Rusia, dar și zone întinse din Europa de Vest.

Printre țările vizate se numără Turcia, Grecia, Bulgaria, Serbia și România, unde utilizatorii au reclamat dificultăți la accesarea site-urilor Google, probleme cu YouTube și întreruperi în funcționarea Gmail.

În Germania, site-ul specializat allestoerungen.de, parte a companiei americane Ookla, a confirmat o creștere semnificativă a raportărilor de erori pe platformele Google, tot începând de la ora 10:00.

Autoritățile din Turcia au solicitat companiei Google un raport tehnic privind cauzele defecțiunii. Până la acest moment, gigantul IT nu a transmis un punct de vedere oficial.