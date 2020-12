VIDEO | Cristina Neagu, resemnată după rezultatele României de la EURO: “Din păcate, acest turneu m-a prins într-un moment nefast!”

Reprezentativa feminină de handbal a României a fost învinsă de selecționata Croației, joi seara, cu scorul de 20-25, în debutul din Grupa Principală II a Campionatului European 2020. În urma acestui rezultat, “tricolorele” au ratat șansa de a se califica în semifinalele competiției.

Căpitanul României, Cristina Neagu (32 ani), a declarat că este conștiență că fanii au așteptări mari de la ea, dar din lipsa unei pregătiri corespunzătoare nu a putut să joace la cel mai bun nivel în această competiție.

“M-am obișnuit ca în fiecare an așteptările să fie foarte mari de la mine, oamenii așteaptă mereu să marchez mult la fiecare meci. Și eu îmi doresc asta, așa i-am obișnuit, însă nu e atât de simplu. Eu nu-mi caut scuze, cred că de fiecare dată am fost realistă. Pur și simplu la acest turneu final am venit fară pregătire adecvată din motive importante și cu circumstanțe, nu am putut să fiu la cel mai înalt nivel al meu.

Sincer, mi-e greu la fiecare meci, am dureri de tot felul, am încercat să–mi fac treaba cât mai bine, dar nu am fost la nivelul la care era toată lumea obișnuită. Din motivul acesta au și apărut tot felul de discuții despre mine. Știu că în momentul în care o să fiu 100% fizic și medical voi fi aceeași jucătoare pe care o știe toată lumea și care îmi doresc să fiu. Din păcate, acest turneu m-a prins într-un moment nefast.” a declarat Cristina Neagu în cadrul unei conferințe de presă.

Căpitanul Romăniei este pe locul 3 în topul celor mai bune marcatoare de la Campionatul European de anul acesta, cu 22 de goluri din 57 de aruncări.

Cristina Neagu speră în continuare ca reprezentativa feminină de handbal a României să obțină calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.

