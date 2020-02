VIDEO BLOG | ”Super-Simo”, cu ochii pe primul trofeu din 2020! Marea finală Halep – Rybakina, de la ora 17:00

Finala turneului de la Dubai, Halep – Rybakina, se va juca astăzi, 23 februarie, de la ora 17:00.

Simona Halep (2 WTA), s-a calificat în ultimul act al competiției din Emiratele Arabe Unite, după ce a învins-o pe americanca Jennifer Brady (52 WTA), scor 6-2, 6-0.

”Mi-a plăcut foarte mult! Este cel mai bun meci al meu de la Dubai! Îmi place foarte mult să joc aici și le mulțumesc tuturor fanilor.

Am luptat pentru fiecare minge, am luptat și am muncit din greu. Zi de zi am crescut nivelul. La meciul cu Ons Jabeur nici nu mi-am dat seama că a avut minge de meci”, a spus Halep la finalul meciului cu Brady.

Pentru Simona, aceasta este prima finală o va disputa după ce a câştigat turneul de la Wimbledon de anul trecut.

Sportiva româncă va evolua în finală împotriva Elenei Rybakina, locul 19 WTA, în vârstă de 20 de ani.

Sportiva din Kazahstan a trecut în penultimul act al competiției de Petra Martic, scor 7-5(5), 7-6(2).

”Este o adversară foarte dificilă, puternică și va fi o provocare să joc împotriva ei. Am venit aici să câștig și să joc cât se poate de bine”, a declarat Simona despre adversara sa.

Turneul de la Dubai oferă premii totale în valoare de 2.9 milioane de dolari.

Câștigătoarea va primi 470 de puncte WTA și 696.860 de dolari.

Halep a câștigat turneul de la Dubai în 2015, iar anul trecut a ajuns în faza sferturilor de finală, fiind eliminată de către Belinda Bencic, care a cucerit trofeul.

Marele meci dintre Simona Halep și Elena Rybakina este LIVE VIDEO BLOG de la ora 17:00 pe realitateasportiva.net.