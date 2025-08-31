Sportivă româncă, disperată că i-a fost furat trofeul la New York

Sorana Cîrstea a câștigat al treilea trofeu al carierei sale. Noaptea trecută, la mai bine de 24 de ore după ultimul meci pe care l-a jucat, Sorana a spus că trofeul cucerit la Cleveland i-a fost furat din camera de hotel.

„Nu are nicio valoare materială, doar sentimentală, vă rog să îl înapoiați”, a zis sportiva.

Hotelul din care i-a fost furat este în New York, situat în zona Manhattan. Rămâne de văzut când și dacă își va recupera sportiva trofeul.

